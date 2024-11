Snega ima na Pešteri i na Goliji do 20 centimetara. Prvi sneg na Pešterskoj visoravni znak je za povratak gorštaka sa stanova ili katuna, letnjih prebivališta gde leti napasaju stada. Obično pre novembra. Na Goliji, putari čiste najteže deonice.

Put po snegu do drvenih stanova, kojima je kamen u podnožju, lim na vrhu na Poljicama, par desetina metara od crnogorske granice, iza sela Ugao.

Leti tu boravi sa suprugom i četiri sina. Ove godine će sačekati sa povratkom u selo jer je, kako kaže, sneg nizak pa ovce još uvek mogu do trave.

"Sijena nisam ovamo izneo, one vidiš, da rovu, da pasu. Dosta im je danas da se najedu. Ali, ako zapadne veći snijeg, onda tu nastaje veći problem. Prošle godine, ufatio nas snijeg ovde, pao je do koljena. Traktorom sam putovao tri sata do kuće, a udaljena mi je kuća 11 kilometara odavde", navodi Zornić.