- Velika je čast i radost za nas sveštenike ovde u crkvi Lazarici što se ova manifestacija već godinama održava ovde, u okrilju crkve Lazarice i što se baš na ovom mestu dodeljuje „Prsten despota Stefana Lazarevića“. Svi večeras treba da se podsetimo despota Stefana Lazarevića koji je ovde rođen i njegovih dela, jer je on u delu „Slovo ljubve“ izneo svu svoju veru, nadu i ljubav. Sve to je Njegova svetost blaženopočivši Patrijarh Pavle, koji se upokojio baš na današnji dan pre 15 godina, sveo na dve reči „Budimo ljudi! - rekao je on.