- Danas su bile devojčice i žena iz okoline Loznice, Valjeva, Švajcarske, one koje su svoju kosu dale za dečije perike. Do sada smo imali nešto više od 560 donacija, a urađeno je nekih sto perika. Nastavljamo sa ovim i 12. decembra biće naredni ‘’humanitarani dan’’. U salonu imamo i humaniarnu kutiju u koju mušterije daju novčane priloge. Sakupili smo za malog Kristijana, kome je potrebna operacija noge, 60.000 dinara, za Minu Perišić, kojoj dijagnostikovana aplastična anemija, 86.700 dinara, a od danas je kod nas kutija za podršku akciji 5 od 5, za pomoć petorici dečaka koji se bore sa Dišenovom mišićnom distrofiji (DMD). Na tu bolest ukazala nam je baka malog Dimitrija kome je ona dijagnostikovana – rekla je Rakićeva.

- On je najmlađi dečak u Srbiji kome je tako rano konstatovan DMD. Za sada nema nikakvog lečenja osim fizikalnih terapija. Došli smo do udruženja roditelja čija deca boluju od DMD i saznali da postoji lek. Dimitrije ne može da ga primi do šeste godine, svako dete u tom uzrastu prima lek, a sada se sakuplja novac za pet najugroženiji dečaka da prime terapiju. Moj unuk će sa dve godine početi da prima neku terapiju, ali sada ne znamo da li će biti pokrivena iz budžeta države, ili će morati da se sakuplja novac. Uključili smo se da podržimo prikupljanje novca za ovih pet sada najugroženijih dečaka. Inače, za terapiju je potrebno 300.000 dolara po detetu, a saznali smo da je procedura takva da jedan lek mora da primi pet dečaka, ni više ni manje. Dimitriju sada ne treba lek, ali sutra može bude u tih pet dečaka kojima će to biti potrebno – priča Gordana koja je,inače, dva puta donirala kosu u Vesninom salonu.