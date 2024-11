Njen komšija Milan kaže da je i on oterao iz kuće ovog sveštenika nakon što mu je uputio zajedljive komentare jer je spremio da mu da svega 500 dinara za svetenje vode.

"Bilo je mnogo ljudi na sahrani, a kada je Slaviša to video, ušao je u kapelu, postavio neku ikonu i naređivao svakome ko je prišao da se oprosti od pokojnice da na nju stavi prilog za obnovu neke freske. Nije rekao ko je. Ljudi su stavljali novac. A ja, skrhan bolom zbog smrti majke, tada nisam imao vremena da se raspravljam sa njim i da ga pitam da li je to novac zaista namenjen za tu neku fresku ili za njegov džep, na šta izražavam sumnju. Evo, sada pitam vladiku, šta on misli. Neka ispita tu situaciju i neka mi njegovo Preosveštenstvo odgovori", moli Aleksandar.