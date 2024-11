- Ljudi već znaju za mene pa me juče pozvao jedan profesionalni upravnik stambenih zgrada da vidi mogu li da očistim sneg oko njih. Odmah sam se latio posla, čistio sneg ispred ulaza, prilaznih staza, parkinga, lokala, posipao so, i za nekih šest sati završio posao kod nekih dvadesetak zgrada, uglavnom u novom naselju na Lagatoru. Sneg je bio vlažan, težak, a opasno je da takav dočeka noć jer onda poledi pa može neko da padne i povredi se. Naravno, ako bude snega kao što ga najavljuju eto još posla ove zime – kaže uz osmeh ovaj visoki momak koji voli da radi.

Primarno je košenje, a ove godine se baš nakosio. Prema njegovoj okvirnoj evidenciji imao je nešto malo manje od 500 košenja, a ‘’napadao’’ je parcele od dva pa do 25, 30 ari, rekord mu je pet pokošenih parcela u jednom danu. Kaže da je, kada se sve sabere, ove godine to ukupno, možda, nekih dvadesetak pokošenih fudbalskih terena. Nije mu ni motorna testera mirovala pošto je do sada drva sekao u gotovo stotinu domaćinstava po lozničkom kraju. Nedavno je u jednom selu isekao 25 kubika drva za ogrev, a uglavnom sve radi sam, osim kada je posla baš mnogo pa nađe nekoga da mu pripomogne.