Komšije mogu mnogo da olakšaju život i boravak u zajednici, ali nažalost i da ga otežaju i zakomplikuju. Za život u stambenim zgradama potreban je kompromis, razumevanje i poštovanje što nažalost često ume da izostane. Stefan iz Beograda muku muči sa komšijom koji mu remeti san, a on objašnjava kako izgledaju njegova jutra .

Kako je rekao, svako jutro, oko šest časova čuje lavež koji dopire iz stana pored njegovog, i on se periodično nastavlja i traje čitavo pre podne.

- Komšija ima velikog psa koji je već star. Kada izađe iz stana i krene na posao, njegov ljubimac ostaje sam i počinje da zavija. To zvuči kao čopor vukova da zavija, i tako je svako jutro, celo jutro - priča on.

- San mi je toliko oslabio da se ja već probudim u ta doba, na nervnoj bazi, jer znam da će pas da krene da zavija i tako i bude. Ali nije on kriv. Meni je žao psa koji je očigledno zanemaren i kojem nedostaje ljubavi, pažnje i šetnje. Kada njegov vlasnik izađe, on ga satima doziva, uopšte nije prijatno slušati te zvukove, pas kao da plače - objašnjava on koji dodaje da od tih zvukova ne može da se koncentriše na učenje, a posebno mu teško pada za vreme ispitnih rokova.