Danas je manastir Jovanje ženski manastir, a zahvaljući divnim, požrtvovanim i vrednim monahinjama to je jedna od najlepših svetinja u Srbiji. Odiše mirom, lepotom i duhovnošću, a veliki broj vernika dolazi upravo tu da se pomoli za zdravlje i sreću, ali i za poneku neostvarenu želju.

- Veruje se da Majka Božija pomaže u svakoj neprilici, naročito se veruje da pomaže ženama koje žele, a ne mogu da dobiju decu. Ljudi joj se mole i za nalaženje nestalih stvari, kod emotivnih nedoumica. Dosta ljudi obilazi manastir Jovanje i to je zaosta jedna od najvećih svetinja u našem kraju. Pored ikone koja se nalazi unutar manastira, nalazi se knjiga sa molitvom koju čitaju vernici kad dođu do velike svetiteljke po pomoć - kaže on.