- Pre dve godine desilo se da je mene pogodio zalutali metak u kičmu. To je bilo 26. marta 2022. godine, kada smo sa ocem i komšijama kopali jedan kanal za vodu. Pomagali smo i svi smo seli da odmorimo, i ja sam se odmakao od stola i seo na panj. U jednom trenutku mene je sunce zasmetalo u lice, ja sam ustao da odem do hlada, i kako sam ustao, metak me je pogodio za vrat. Ja sam pao i leđima sam bio okrenut Priboju. Tu su počeli jaki trnci da idu u noge, počeo sam da se tresem. Tu su mene odvezli u hitnu, ovde u Priboju. Iz Priboja sam prebačen za Užice. U Užicu su ustanovili da imam strani projektil u leđima, rekli su da je metak. Ja sam se šokirao, kako je moguće da je metak - opisuje Nikola svoje strašno iskustvo u neverici i nastavlja: