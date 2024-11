Zbog toga će danas, u periodu od 08:00 do 13:00 časova, bez električne energije biti korisnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: Beogradska, Dušana Maksimovića, Đuke Dinić od br. 2 do br. 35, Novice Ilića od br. 1 do br. 9, Prištinska od br. 1 do br. 15, Užička, Vuka Karadžića br. 1, 1A, 2 i 5 i Žikice Jovanovića Španca od br. 33 do br. 94.