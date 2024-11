- Pre dve godine, 26. marta, otac i ja sa komšijama smo kopali kanal za vodu. Seli smo malo da odmorimo i ja sam se odmakao od stola i seo na panj. U jednom momentu sucne mi je zasmetalo i ja sam ustao da odem do hlada, kako sam ustao metak me je pogodio u vrat i ja sam pao. Kolima hitne pomoći sam odvezen u Priboj pa za Užice gde su mi rekli da imam strani projektil u ledjima, i da imam metak. Ja sam se šokirao. Onda su me prebacili za Beograd. Nadao sam se operaciji, međutim nisu mi je radili jer su se plašili infekcije. Tamo sam proveo dve nedelje”, rekao je Nikola za RINU.