GP Horgoš II - u dogovoru sa mađarskim graničnim organima, odlučeno da granični prelaz Horgoš 2, radi od 05,00 do 23,00 č.

Ostali manji GP rade uobičajno 07,00 do 19,00 č (GP Rabe, Đala i GP Rastina). Napomena:

Na GP Bačka Palanka, normalizovan je saobraćaj za PMV, kao i za TMV ukupne mase do 3,5 tone, dok je za autobuse i dalje na snazi obustava saobraćaja, iz razloga što je došlo do oštećenja mosta na Dunavu.

Od 8. 4. 2024. na snazi je zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila čija ukupna masa prelazi 5 tona, zbog oštećenja mosta preko reke Drine „Karakaj“ na državnom putu I B reda broj 26, u zoni graničnog prelaza Mali Zvornik, pri čemu se sabraćaj za navedena vozila alternativno odvijati preko graničnog prelaza u Ljuboviji.