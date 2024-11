Ljig – Problemi sa vodosnabdevanjem opštine Ljig traju gotovo tri decenije, a u sušnim godinama kao što je tekuća, nestašica vode za pojedine stanovnike potraje i do zimskih meseci. Prema rečima Vlada Sajića, tehničkog direktora JKP „Komunalac” Ljig, samo naseljeno mesto Ljig trenutno ima vode, ali ne i svi potrošači u ovoj opštini.

- Oni koji se nalaze na obodu i na višim kotama naseljenog mesta još uvek ne dobijaju vodu, s obzirom na to da izdašnost vrela nije u onom kapacitetu da bi voda uspela da dođe do njih. Trenutno se radi o jednom manjem broju potrošača. S obzirom na to da su padavine bile retke i količinu snega koja se nalazi na Baškom Rajcu, prirodnom kolektoru sa koga se napaja naše izvorište, za očekivati je da u narednim danima dođe dovoljna količina vode na izvorište da bi svi naši potrošači dobili vodu, a snabdevanje se normlaizovalo”, kaže Sajić za RINU.