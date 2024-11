Prema tadašnjim kazivanjima naših sagovornika, uzimanje brisa i prosleđivanje laboratorijskog materijala za Beograd rađeno je sve do incidenta u kojem su se snaha i svekrva potukle u laboratoriji , kada su pročitale rezultat. Tada je bilo reči o porodici upravo iz Ivanjice.

- U ordinaciju su ušli svi zajedno, otac, sin, snaja i svekrva, a u istom sastavu su otišli i da preuzmu rezultate. Kada su dobili rezultat, snaja i svekrva su se u ordinaciji otimale oko koverte, pobile su se, a da nije bilo prisebnih laboranata, one bi jedna drugoj kosu počupale. Svekrva je po svoj prilici izvukla deblji kraj jer se u Ivanjicu vratila u modricama. Ispostavilo se da dečak jeste njen unuk , ali izgleda da je i sama sumnja doprinela da se porodični odnosi naruše - rekla je tada sagovornica.

Decu obično dovode očevi u ranim jutarnjim satima, pre nego što ih ostave u vrtiću, a neretko to budu i čitave porodice. Uzeti materijal se dalje prosleđuje u specijalizovanu laboratoriju u Beograd, a rezultati se čekaju četiri do pet dana. Pouzdanost dobijenih rezultata je preko 90 odsto, a to najbolje znaju oni koji su u čačanskim laboratorijama test ponavljali više puta, s identičnim nalazom.