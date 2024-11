Kale svoj posao smatra srećom, jer ga je spojio sa svojom najvećom strašću – vožnjom bicikla. Biciklizam mu nije samo način transporta već i terapija koja mu je pomogla u borbi sa zdravstvenim problemima početkom devedesetih.Bicikli je, nastavlja da priča, počeo svakodnevno da vozi pre više od 25 godina kada je imao zdravstvenih problema. “Sada već davne 1991. godine imao sam ozbiljnih zdravstvenih problema, nakon nekoliko snimanja glave pojavila se sumnja kod doktora da imam tumor, međutim, na moju sreću, nije bilo to u pitanju, već neko suženje krvnog suda koje mi je proizvodilo neverovatne glavobolje sa kojima sam se borio punih šest meseci. Nigde bez lekova nisam kretao, ali vremenom sam sam postajao sve aktivniji i počeo da uviđam da mi to prija, vožnja bicikla pre svega”, priča Kale.

“Vožnja bicikla je moj užitak, način na koji se ja relaksiram, jer nikada nisam vozio samo da bih prešao kilometre, nego da uživam u okolini, u prirodi koja je moja glavno odredište uvek, bilo da je to Fruška Gora ili Cer. Dnevno nekada odvozam i po 200 kilometara, laganim tempom, jer kao što sam rekao volim sve da posmatram, vidim nešto lepo, nešto novo, da možda upoznam neke nove ljude, da osetim mirise, prirodu, čist vazduh, kada me volja krenem isto tako stanem, namami me hlad, reka, sednem, fotografišem, odbacim negativnu energiju, svakodnevne probleme, nervozu, udahnem vazduh i upijem sunce, jednostavno spremim sebi vode, malo slaninice, koju krišku hleba, stavim ranac na leđa i krenem”, objašnjava Kale i dodaje da se često desi da i prespava u prirodi.

“U današnje vreme čudno je to reći, skoro nezamislivo, ali ja svoj posao jako volim, nudili su mi da posle nekoliko godina pređem za šalter, ali sam ja to odbio, ovde vozim bicikli, stalno sam u kontaktu s ljudima, zanimljivo mi je i na biciklu planiram da dočekam i penziju. Koliko uživam u svom poslu mislim da dovoljno govori činjenica da ponekad uhvatim sam sebe da pevam dok radim. Ko me ne zna verujem da misli da sam ili pijan ili lud, ali pošto me većina zna, zna i da nisam ništa od toga, jednostavno volim svoj posao i sa zadovoljstvom ga radim. Posao koji radiš treba voleti, ako ne voliš to što radiš posao ti onda dođe kao jedna vrsta robije. Čoveku za sreću ne treba mnogo, bar ne meni”, dodaje Kale.