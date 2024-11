- Nisam ni znao da je ta parcela dok mi nije stiglo nasledno rešenje od mog dede. Videli smo da je tuda prošao asfalt, negde u površini od 96 m2. Išao sam u opštinu, tražio da me primi predsednik sa kojim sam proveo ranije dosta vremena, ali sve me je izbegavao. Hteo sam da vidimo da rešimo to. Nije bilo nikakvog odgovora. I onda smo tužili za to – kaže Milorad.