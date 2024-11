On je psić oštrodlakog jazavičara, misli da se zove Vik jer ga ukućani tako zovu i pojma nema da je na svetskoj izložbi proglašen za najlepšeg malog psa na svetu uzrasta od šest do devet meseci.

Njegova vlasnica i najbolji prijatelj Iva Petrović(26) kada je kao mala dobila štene ove rase, nije ni slutila da će oni postati njen život. Na više od 40 izložbi vodila je Vika i svuda bi pobeđivao. Pobedio je i na izložbe koje su specijalizovane samo za njegovu rasu i to u Rumuniji, Turskoj, Sloveniji, Srbiji.

Pravo ime mu je Viktor Von Huberhorn i sada ima 15 meseci. Pobeđivao je na međunarodnim izložbama u Turskoj, Makedoniji, Sloveniji, on je i Evropski juniorski šampion, osvojio je i grčki, rumunski, makedonski, srpski šampionat...

On je psić oštrodlakog jazavičara, misli da se zove Vik jer ga ukućani tako zovu i pojma nema da je na svetskoj izložbi proglašen za najlepšeg malog psa na svetu uzrasta od šest do devet meseci. Autor: Kurir.rs/S.B.

Vik sa porodicom ide svuda, čak i na more. Živi u dvorištu, ali ulazi i u kuću. Jede kupljenu hranu visokog kvaliteta, a Iva mu neretko doda i ljusku od jajeta, ribu, poneki vitamin, žumance...Njegova dlaka se ne tretira, već samo okupa jednom mesečno, ali tada omekša pa ga kupaju oko nedelju dana pre izložbe.

- Kupljen je u Rumuniji, platila sam ga 1.500 evra. Inače, pobede nisu novčane već su to pehari, plaketr a nas svako putovanje sa smeštajem košta oko 1.000 evra. Vik će se pariti nakon što napuni 18 meseci, a cene parenja zavise od nagrada. Recimo, meni su za moju ženku tražili 2.000 evra za parenje. Ali, sve je to nebitno kada nas naš Vik pogleda u oči onako, na svoj predivan način – kaže Iva.

Inače, oštrodlaki jazavičari su lovni psi, jakog temperamenta, a žive u proseku 12 do 15 godina.