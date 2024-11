Bajina Bašta / Srebrenica – Skelani, mesto gde Drina i jedan most dele Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, mesto koje deli Bajinu Baštu i Srebrenicu i mesto poznato po velikom srpskom stradanju 1993. godine.

On dodaje da skoro svi stanovnici Skelana radi lakšeg funkcionisanja imaju dvojno državljanstvo i sam u svom novčaniku pokazuje da uvek sa sobom nosi i srpsku i bosanku ličnu kartu. Mnogi od meštana pograničnih sela imaju imanja u Srbiji, ali adminstrativne poteškoće neretko ih odvraćaju od poljoprivredne proizvodnje. Jako teško je bilo i tokom pandemije korona virusa.

- Kad se obere kukuruz ili iseku drva, to dok se preko granice prebaci, uz puno papira i poteškoća, ljudi od toga i odustaju. Mi se na primer sahranjujemo u Srbiji, a živimo u Bosni i Herecegovini. Puno poteškoća ima, a kad ne bi bilo ove granice Skelani bi živnuli, sada se nažalost sve više ljudi iseljava. Škola radi sa minimalnim kapacitetom, ima oko 60 đaka - kaže Zdravko.

- Pre nekoliko godina granični prelaz je renoviran, u cilju što bržeg i kvalitenijeg prolaska meštana i protoka saobraćaja. Prelaz je otvoren za putnički saobraćaj, pešake i prazne kamione, ali kako sam most nije rekonstruisan saobraćaj za teretna vozila koja su puna robe je zabranjen, zbog bezbednosti. Vozači kao alternativu koriste most Bratoljub kod Ljubovije, 60 kilometara udaljen od Bajine Bašte. To je jeste veliki problem, jer bi protok robe bio izuzteno olakšan kada bi se moglo preći u Skelanima. Nadamo se da će u nekom budućem periodu i taj projekat biti realizovan, kazao je Ordagić.