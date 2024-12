Zbog toga će u sredu, 04.12.2024. u periodu od 08:00 do 10:00 časova bez električne energije biti korisnici u naselju Ančiki na sledećim lokacijama: Ančiki od br. 1 do br. 30, Branka Tončića od br. 9 do br. 53, Crnotravska br. 15 i br. 23, Dvadeset druge divizije br. 10, 39 i 41, Golubarska br. 1, Gradska od br. 1 do br. 23, Ivice Savića od br. 1 do br. 11, Milovana Glišića od br. 1 do br. 48, Svetog Nikole od br. 14 do br. 55, Zaplanjska br. 134 i Živka Kocića od br. 1 do br. 16.