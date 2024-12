Zbog toga će u petak, 06.12.2024. u periodu od 09:00 do 12:00 časova bez električne energije biti korisnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: Andre Dunijskog, Đure Đakovića, Kapetana Bojana Denića, Solunskih ratnika, Đermanovića od br. 6 do br. 24, Mileta Ćalovića br.3, Voje Nikolajevića od br. 55 do br. 69.