Ukrašavanje grada za predstojeće novogodišnje praznike počelo je ove sedmice u Loznici . Na gradskom šetalištu već su ‘’pale’’ velike svetleće pahulje i meteorska kiša, a u nekoliko ulica i zvezde padalice. Kompletna rasveta treba da bude postavljena do sredine meseca, a sva da zasvetli najkasnije do Nikoljdana.

Lozničane odmah posle prvojanuarske manifestacije "Priđi srcem", očekuje ponovo "Zimski festival" u prvim danima Nove godine što se do sada pokazalo kao dobra zabava u vreme praznika. Iz JP "Loznica razvoj" kažu da će novogodišnja rasveta sijati sve do 20. januara, i apeluju na građane da je ne oštećuju i ne uništavaju, odnosno da je čuvaju kao što su to radili poslednje dve godine.