Na putevima u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije vozače očekuju zimski uslove vožnje sa mestimičnim snegom na kolovozu, dok ga na putevima drugog i trećeg prioriteta ima do pet centimetara. Zimska služba JP “Putevi Srbije” saopštila je da su na putnim pravcima I prioriteta održavanja kolovozi vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Novog Pazara, Valjeva, Vranja. Kolovozi su vlažni i snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 centimetara na puteviam II i III prioriteta na teritoriji Kolubare, Kruševca, Mačve, Novog Pazara, Užica, Vranja, Čačka, Ivanjice.