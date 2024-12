Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, prilikom septembarske posete Podrinju izjavio je da će brza saobraćajnica biti otvorena 15. decembra i mnogi očekuju da tako i bude, ali bez obzira da li će biti bapš tada, ili koji dan kasnije važno je da je put završen. RTS je pre dva dana preneo izjavu Aleksandra Antića, v. d. direktora ‘‘Koridora Srbije’‘ koji je rekao da su ‘’svi suštinski radovi izvedeni, u ovom trenutku radimo neke završne aktivnosti, u smislu ugradnje elasto-odbojne ograde, ugradnje žičane ograde i ugradnje zidova za zaštitu od buke’’. Kako je preneo Javni servis u novu saobraćajnicu ugrađena su dva miliona kubika materijala u nasip, oko milion kubika kamena u gornji sloj i oko 500.000 tona asfalta, radilo je i po 400 mašina, a i do 700 radnika dnevno bilo je angažovano. Otvaranjem brzog puta omogućiće, kako je ranije saopšteno, da se za maksimalno sat i 10 minuta stiže od Loznice do Beograda, do Šapca će trebati pola sata, a brže će se putovati i do Novog Sada. Brza saobraćajnica Šabac–Loznica duga je skoro 55 kilometara, ima četiri trake, razdvojene po dve u oba smera, a zaobilazi sva naseljena mesta kroz koja sada prolazi magistralni put M-19. Na njoj će važiti ograničenje brzine 100 kilometara na čas. Saobraćajnicu je radio azerbejdžanski Azvirt, a na njoj se nalazi 13 mostova, 17 malih mostova-propusta, 16 nadvožnjaka, četiri denivelisane raskrsnice u Majuru, Slepčeviću, Petlovači i Prnjavoru i pet kružnih tokova. Spojena je sa auto-putem Ruma–Šabac, dužine oko 22 kilometra, koji je sredinom oktobra prošle godine svečano otvorio predsednik Vučić.