„Sjajna vest za sela Srbije! Konačno, posle višedecenijske zapostavljenosti, počinje obnova 19 Seoskih domova kulture, i to odjednom. To su Domovi kulture ili Zadružni domovi u selima širom Srbije. Ponovo će to biti mesta gde pulsira život, mesta gde će se okupiti mladi, ali i najstariji. Mesta gde se ljudi sreću i susreću. Na nama je da se potrudimo da ubuduće ni jedan deo Srbije ne ostane bez ovakvih domova“, rekao je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić, nakon što su danas u Palati Srbija potpisani ugovori za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje i uređenje seoskih domova u selima na teritoriji Srbije za 2024. godinu.