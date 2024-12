Da mnogo toga već znaju pokazali su tačno odgovarajući na Pažljivkova pitanja tokom predstave koju je organizovala Agencija za bezbednost saobraćaja, uz podršku Grada Loznice. Milan Jugović, pomoćnik gradonačelnika, kaže da se lokalna samouprava trudi da kroz razne mere i obuke, koliko je to moguće, utiče na smanjenje broja žrtava u saobraćaju, od dece najranijeg uzrasta do starijih osoba. - Sproveli smo niz akcija preko gradskog Saveta za bezbednost u saobraćaju i u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja. Takva je i ova kojom želimo da ukažemo na značaj obuke od najranijeg uzrasta. Zbog toga smo okupili učenike prvog razreda da se kroz zanimljivu predstavu uvere kolika je važnost poštovanja saobraćajnih propisa. Nedavno smo, na Dan sećanja na stradale u saobraćaju, u saradnji sa Crvenim krstom organizovali pokaznu vežbu o teškim i tragičnim posledicama nepažnje u saobraćaju koju su demonstrirali učenici Srednje škole ‘’Sveti Sava“ – rekao je on.