- Naša škola radi po sistemu cirkularne ekonomije i dualnog obrazovanja. Ovde se gaje krave, ovce, svinje, imamo konje, magarce, koze. Brinemo o njima, hranimo ih hranom koju jednim delom sami proizvodimo, to su seno i silaža, a zatim nakon muže mi to mleko odnosimo mlekarima i to već trideset godina unazad - priča Ilija i dodaje da svinje kada dosegnu određenu starost i težinu idu na prodaju.