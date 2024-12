- U kakvom se području Srbija nalazi, ne postoje uslovi da bi moglo da se dese neki jači potresi od 6 stepena po Rihteru. Mada uvek priroda je veoma nepredvidljiva, tako da... Uvek postoji rizik da se desi nešto nepredvidljivo ili da odskoči od neke ili statistike ili uobičajenog načina delovanja i manifestacija tih potresa. Zato što zemljina kora stalno radi i potresi se stalno dešavaju. Uzroci takvih potresa su uglavnom kretanje kontinentalnih ploča gde dolazi do sudara. Konkretno na ovim našim prostorima afrička ploča udara u evropsku ploču i to dovodi do pritiska koji se odražava i na grčku i na tursku i na jadransku mikro ploču koja se podlači pod dinaride i izaziva potrese na celom prostoru od Slovenije do Srbije - rekao je Mijatović i dodao:

- U Srbiji postoji nekoliko tih veoma aktivnih područja, gde se mogu očekivati jači zemljotresi, kažem tu negde do otprilike 6 stepeni po Rihteru. To je to centralno mesto, Rudnik, Kopaonik i, na primer, dolina Zapadne Morave. To su ti neki značajniji centri, gde može doći do jačih potresa.