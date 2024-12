LOZNICA – Posle letošnjeg čišćenja gornjeg dela uređenog toka rečice Štire, od Gušavca ka centru grada, od nanosa zemlje i izniklog rastinja koje je progutalo rečno korito, Lozničani su dočekali danas nastavak radova. Mašina je počela čišćenje, a prema informaciji gradske uprave, pošto se radi o urbanom delu Loznice, radovi su prioritetni i biće završeni ‘’u najkraćem mogućem periodu’’, odnosno do kraja godine.

Kako je precizirano u toku su radovi na čišćenju, odnosno uklanjanju biljne vegetacije i nanosa iz korita za „malu“ vodu, odnosno iz „minor“ korita Štire. Trasa na kojoj se radi obuhvata najuzvodniju regulisanu deonicu Štire, od četiri i po kilometara i nizvodno do dva, a odnosi se na urbani deo grada. Čišćenjem rečnog korita smanjuje se mogućnost usporavanja vode i potencijalno plavljenje, a radovi će se odvijati u skladu sa planom i vremenskim uslovima. Inače, od 4.740 metara regulisanog toka Štire prva dva kilometra od Drine do železničkog mosta je zemljana regulacija sa nasipima, a odatle uzvodno do izvora Gušavac gradska regulacija, sa ozidanim pločnikom, velikim i malim koritom, urađena pre gotovo šest decenija.