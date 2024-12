Nemili događaj kada je čopor napuštenih pasa napao jedanaestogodišnjeg dečaka iz Ivanjice i naneo mu povrede , ponovo je otvorio niz tema vezano za evidentan problem povećanog broja pasa koji se nesmetano kreću ulicama ove varoši. Kakvi smo to ljudi postali, pitanje je koje se s pravom može postaviti jer osim što je za većinu pasa na ulici uzrok neodgovorno vlasništvo, napadnutom dečaku niko od prolaznika nije pritekao u pomoć, do radnika Komunalnog preduzeća .

"Pomoć mu niko nije pružio, pokušao je sam nogama da se odbrani. U momentu kada se to dešavalo, ulicom je prolazilo nekoliko automobila i svi su otvarali prozor i vikali, ali niko nije stao da mu pomogne, osim radnika komunalnog preduzeća. Metlom je rasterao kučiće", ispričala je za "Info ligu" dečakova majka Jelena Marović iz Ivanjice.

"Dete je uplakano uletelo u kuću. Bio je prestravljen, uplakan, iscepan i požalio se da ga je napao pas. Ja sam, u najmanju ruku, pomislila da ga je udario auto, tako mi je izgledao i toliko je šokiran bio. Ovo nije prvi put da mi psi lutalice napadaju decu, imam ih dvoje, tako da su oboje u istom problemu - ne smeju da izađu na ulicu, ne smeju da idu do prodavnice, da donesu drva. Obraćala sam se već jednom komunalnoj inspekciji i problem ni tada nije rešen. Sada je došlo do toga da je dete ujeo pas i moramo da rešavamo to na drugi način", dodaje ona.