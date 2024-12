JP Skijališta Srbije saopštila su da će gondola Brzeće - Mali Karaman (na Kopaoniku) ponovo početi da radi u subotu, 21. decembra. Od tog dana pa sve do 24. decembra radiće od 9 do 15 sati, a zatim će radno vreme biti od 8 i 30 do 15 i 30 sati.