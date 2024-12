"Mi često kažemo da je to najstariji stanovnik Balkana, ima više od 1.000 godina i pravi je magnet i atrakcija za sve putnike namernike, turiste, fotografe, zaljubljenike u prirodu. Ono što je karakteristično za ovaj hrast je to da pripada porodici hrasta kitnjaka, po legendi zasadili su ga podanici makedonskog cara Samuila i on se do dana današnjeg održao", rekao je Cvetković.