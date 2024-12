- Plan rada Оpštinskog odbora SUBNOR -a zasniva se na četiri stuba i to: 1. Borci i njihove porodice i potomci palih boraca, 2. Potomci boraca i saradnja sa dijasporom, 3. Međunarodna saradnja sa srodnim udruženjima u svetu и 4. Negovanje tradicije, očuvanje identiteta i kulture sećanja.

- Velika saradnja nam je usmerena na veteranski sektor sa Rusijom kroz veliki broj aktivnosti i sa srodnim organizacijama kada je u pitanju kultura sećanja. Poboljšanje položaja i statusa boraca u opštini i usmerenje na lobiranje kod ministarstva. Do sada je podrška bila novčana i to jednokratna. Trudimo se da bude veća saradnja Opštine sa resornim ministarstvom. Saradnja sa Savezom srpsko - ruskog dijaloga i saradnje KOS (Kultura, obrazovanje i sećanje). Bili smo partneri na nekim projektima. Ove godine je to bio projekat „Duša Rusije“, koju organizuje ruska organizacija „Teritorija, kultura i tradicija“ i Institut za srpski jezik i komunikacije Državnog univerziteta Šuhov iz Rusije - ističe gospođa Petković.