Objava jednog čoveka iz Srbije potvrđuje ovu teoriju. Naime, on je nedavno ostao zatečen reakcijom tinejdžera nakon što im se obratio, a kako je istakao ovakav odgovor od njih isprva nije očekivao .

On je na svom "X" profilu podelio sa korisnicima priču o susretu u gradskom prevozu sa grupom mladića od oko 15 godina koji su pušili cigarete u autobusu. On ih je, kako je naveo, uljudno zamolio da to ne rade unutar vozila, očekujući ne baš prijatne reakcije. Međutim, uz adekvatan pristup, i "drugarski" razgovor priznaje da je usledilo nešto sasvim drugačije.