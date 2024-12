Prema njegovim rečima i u samoj Bajinoj Bašti dolazilo je na kratko do prekida isporuke električne energije, a svi putevi prve kategorije su prohodni. Sinoć su u mestu Solotuša intervenisali vatrogasci u pružanju pomoći osobi koja nije mogla da dođe do kuće. Vatrogasci spasioci su pružili asistenciju Centru za socijalni rad, kako bi tu osobu odveli do kuće.