Kako nam je upravo Andrija ispričao, svuda bi prepoznao da je to vapaj psa u nevolji, dok mu je u glavi bila misao da sazna odakle zapomaganje dolazi. Tužni zvuci govorili su mu da ne odustaje, pa je gledao po dvorištu, potom kod komšije gde je imao šta i da vidi - kada je došao do mesta gde je cviljenje bilo najglasnije, ugledao je Tajsona u septičkoj jami i to kako se davi!