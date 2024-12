- Deca imaju dva zadatka. Prvo da napišu želju i da stave svoj nadimak. Te želje će preko Centra za scoijalni rad doći do naše grupe na Fejsbuku. Tada se Teta Mrazice raspodele i prikupljaju, odnosno kupuju, stvari iz želja – kaže Ana Gordić Radojičić, jedna od administratora ove grupe.

Njihove aktivnosti su tako i počele, okupljajući se u FB grupi. Danas po dve do tri, nekad i više ovih dobrih teta se angažuje da ispune želje. A njihove želje su vrlo skromne.

- To su uglavnom želje vezane za garderobu, autiće, igračke, bojanke, pribora za higijenu… Duša me je zabolela kada sam pročitala da jedno dete želi četkicu za i pastu za zube ili neko drugo dete šampon i četku za kosu… Isto tako, neka deca žele zimske cipele ili jaknu. To zaboli sve nas koje se trudimo da ispunimo sve njihove želje. Toliko su skromni u svojim željama – kaže Ana.