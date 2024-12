- Oni su poranili, vezali me, a ja sam im se odužila sitnim poklončićima. Mi poštujemo tradiciju i običaje, trudimo se i suprug i ja da sve to prenesemo na našu decu. Praznični dani su jako važni u našem domu. Tada smo svi na okupu i to je naše najveće bogastvo, kaže za RINU Tamara.

- Prija mi kad me prepoznaju na ulici, prijaju mi poruke podrške ljudi iz čitavog regiona. Ipak, moj život se nije mnogo promenio u odnosu na ranije. Obavljam sve poslove u štali, na imanju, oko dece. Naše aktivnosti snimam i kad stignem kačim na mreže. Muž me podržava, on mi je veliki vetar u leđa. Ali, on baš ne voli da se snima, kaže Tamara.