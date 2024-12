"Godina koja je za nama bila je izazov i u finansijskom i u investicionom smislu. Pre svega, imajući u vidu privredni ambijent u kome se nalazi ne samo naša zemlja, već se to oseća i na globalnom nivou. Uspeli smo, ipak, da realizujemo neke od planiranih projekata, zahvaljujući odgovornom i racionalnom pristupu u vođenju grada. Jedan od najznačajnijih je izgradnja toplovoda na teritoriji grada Vranja. Ukupno smo u ovoj godini uradili četiri kilometra toplovodne mreže i zaista se radi o kapitalnom projektu, u ukupnoj vrednosti od 660 miliona dinara. Zajedno sa izgradnjom kotlarnica na biomasu u Zdravstvenom centru i kod OŠ “Svetozar Marković”, u značajnoj meri ćemo unaprediti kvalitet vazduha u našem gradu. To govori da brinemo o zdravlju naših sugrađana, naročito u vremenu kada je sve aktuelnije pitanje značaja merenja PM čestica. Ovaj projekat upravo potencira korišćenje obnovljivih izvora energije. Položili smo i kamen temeljac za izgradnju Trening centra vrednog 366 miliona dinara. I ovo je kapitalni projekat jer predstavlja trajno ulaganje u obrazovni sistem našeg grada. To je ujedno i preduslov za dolazak investitora u Vranje, što znači smanjenje nezaposlenosti i otvaranje novih radnih mesta", naveo je Milenković.