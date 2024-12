Vladislav Pavlović sa Kosmaja iz sela Rožanci pre dve decenije dobio je glanc novog mercedesa na lutriji, ali i pored toga što ga je Bog pogledao, on ide peške jer je ubeđen da je nesrećan. On je tada ispred jedne trafike, noktom kažiprsta izgrebao novi mercedes na čemu mu je zavidelo pet miliona ljudi jer je upravo to vozilo mnogima bio san.