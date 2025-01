Novu 2025. Lozničani će, sada tradicionalno, počinju manifestacijom za decu ‘’Priđi srcem’’ Turističke organizacije grada Loznice (TOGL) koja danas traje od 12 do 15 časova, na šetalištu ispred Vukovog doma kulture.

Inače, već danima radi ‘’Klizalište u srcu grada’’ tako da je za decu i mlade zabava zagarantovana. U Loznicu je stigla prava zima, u osam sati bilo je minus šest, a maksimalna temperatura za danas najavljena je do šest u plusu, dok je za sutra prognozirano od minus dva do plus 12 stepeni.