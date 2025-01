Nova godina, 2025. dočekana je sinoć. U Novom Sadu nije bilo organizovanog dočeka na trgu, ali to Novosađane nije sprečilo da u 2025. uđu na najveseliji mogući način!

Od podneva pa do ranih jutarnjih sati kafići, restorani bili su krcati, dok su se na ulicama Srpske Atine mogli čuti trubači koji su građane pozdravljali pesmama.

Mnogi su zagrevanje započeli još u podne, a ulice su odisale veselošću, smehom, prožetim mirisom kuvanog vina kojim su se i mladi i stari grejali.

Prema rečima Marije koja je zajedno sa partnerom i prijateljima novu godinu dočekala u jednom poznatom novosadskom restoranu pečenje i rakija su bili neizostavni deo trpeze.

Ima i onih koji su se opredelili da u novu godinu uđu u svojim domovima. Ceo dan poslednje 2024. godine obeležili su zvuci petardi i vatrometa, dok su nebo iznad grada obasjalli vatrometi koji su trajali i nekoliko minuta posle ponoći.

Dejan je u novu godinu ušao sa svojima najbližima u svom domu, rekavši da su supruga i on odlučili da pozovu najbliže ljude, i da intimno i sa puno ljubavi dočekaju bolju, lepšu i uspešniju godinu.

Večeras će takođe mnogi lokali raditi do ranih jutarnjih sati, a atmosfera slavlja i druženja ne jenjava.