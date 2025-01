Od početka Vašeg mandata 1. oktobra 2024. godine ste uspeli da napravite niz prekršaja. Od viška budžetskih sredstava, umesto da ta sredstva vratimo u budžet kao svake godine do sada, Vi ste našli ,,rešenje“ da od tih sredstava podignete osnove koeficijenata na osnovu akredaticionog opterećenja? To opterećenje je takvo da ove godine imamo pad upisanih u 1. godinu osnovnih studija, a o master studijama bolje i da ne govorimo, pošto sami gasimo nastavne programe na istim. Lepo Vam je na Nastavno-naučnom veću, kad se to usvajalo prvi put u oktobru mesecu, ukazivano na to da je ta odluka u suprotnostima sa zakonom, a Vi ste se na to smejali i sa podsmehom se hvalili kako ste Vi našli ,,rešenje“ da prevarite Ministarstvo finansija. Očigledno ste isti kao i nekadašnji dekan Ekonomskog fakulteta u Subotici kojeg smo svi zajedno kao kolektiv 2021.godine smenili. Naravno, on nije deo ove naše zabrinute grupe.