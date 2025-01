- "Vodovod i kanalizacija" obaveštava građane da je preduzeće već izvršilo uzorkovanje i analizu vode na svim vodoizvorištima. Imajući u vidu značaj zdravstvene bezbednosti, kao i mere predostrožnosti, nastavićemo sa uzorkovanjem i analizama više puta u naredna 24 sata. Sve nadležne institucije i organi su obavešteni i situacija se neprekidno prati. Na osnovu dobijenih informacija, uzrok promene boje reke Drine je povećano otapanje snega u području Grada Zvornika (RS), koje je na putu do reke spiralo naslage boksita. Ovaj proces je doveo do promene boje vode, ali to nije uticalo na njen kvalitet za korišćenje. Obavili smo razgovore i sa licima koja su vršila uzorkovanje na mestu gde se ova voda ulila koji su nam potvrdili da nema zagađenja – saopštili su iz "Vodovoda" i naveli da će "u slučaju bilo kakvih promena, građani biti blagovremeno obavešteni".