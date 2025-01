Neko počne da se bavi rukotvorinama iz dosade, neko da bi od toga živeo, ili imao dodatnu zaradu, a Lozničanki Jasmini Stefanović to je pomoglo da pobedi depresiju i teške misli. Treća je godina kako ručno pravi patuljke, one sa velikim nosem, dugom bradom i visokim šeširima koji im prekrivaju oči, a ovih dana izloženi su i privlače pažnju posetilaca "Novogodišnjeg bazara" na lozničkom šetalištu.

- Brzo sam "provalila" kako se izrađuju i počela da ih radim. Videla sam da mi dobro ide, prijalo mi je to da, bukvalno sam ih radila po ceo dan i to mi je mnogo pomoglo. Oporavak od bolesti bio je težak i taj rad me izvukao iz depresije, dao dodatni motiv da se borim, to mi je bio lek. Koliko god da je bitno lečenje važno je i da psihički budeš dobro, imaš pozitivne misli, a meni je to uspelo dok sam pravila moje patuljke. Sve dok mogu radiću ih jer nikad neću zaboraviti koliko su mi pomogli, spasli me od loših misli - priča ova samohrana, nasmejana majka dve ćerke.