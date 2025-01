nežana iz Čelareva već osam godina plete hobotnice za prevremeno rođenu decu, do sada ih je isplela oko 4.000 komada. Kako kaže hobotnice u inkubatoru se bebama daju da ne bi čupale sonde i branile. Da budu mirnije jer ih krak podseća na pupčanu vrpcu.

"Mi smo neformalna grupa žena iz cele Srbije koje se bavi izradom hobotnica, radimo volonterski, a pomoć primamo isključivo u vidu konca za štrikanje. Pored hobotnica radimo i ćebenca, kapice i čarapice koje se pletu. Što se tiče ukupnog rada ja kod mene imam uvek od 100-200 komada spremnih hobotnica, pa kada nam jave da nekoj bebi treba, mi uputimo kod one žene koja kod sebe ima dovoljan broj u tom momentu", priča Sneža koja je u ovoj humanoj grupi od 2018. godine.

Udruženju ovih plemenitih žena trebalo je čak sedam godina da se svest o prevremeno rođenim bebama i hobotnicama u Srbiji podigne na neki nivo, a sada se firme, volonteri, pa čak i roditelji prevremeno rođene dece utkruju da nauče kako se hobotnice pletu, jer prema rečima ovih divnih žena žele da doprinesu i pomognu.

"Puno se beba rodi prevremena a onda nas njihovi roditelji, bake i deke, familija pronađu da bi nam se zahvalili, a zauzvrat nam pošalju konac za rad", priča Sneža i dodaje da im je u poslednje dve godine rad mnogo lakši jer ne brinu za materijal.

"Imamo bake čiji su unuci bili prevrenemo rođene bebe, mame koje su rodile prevremeno rođene bebe koje su se uključile u rad. Imamo porodice koje su svojim povremenim donacijama postali deo naše velike porodice. Kažem velike jer imamo žene koje rade po celoj Srbiji. Javljaju nam se i firme koje nam doniraju konac i zainteresovane su da im na radionici pokažemo i da ih naučimo kako se heklaju hobotnice. Nismo odbili nikoga do sada."