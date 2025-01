Na samom ulasku i izlasku sa Zlatibora, kod kružnog toka došlo je do formiranja dugačke kolone vozila i problema u saobraćaju.

- Snega ima duž čitave deonice od Borove Glave do Zlatibora. Ono što je važno da put nije klizav i koliko-toliko može da se vozi normalno. Međutim na samom ulasku u Zlatibor saobraćaj se odvija sporo i otežano, formirana je dugačka, kilometarska kolona vozila u oba pravca, kaže za RINU Jelena Marinović iz Čačka.

Vreme narednih dana

U subotu ujutro i delom pre podne slab i umeren mraz, mestimično niska oblačnost, a ređe i kratkotrajna magla. U toku dana malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni, krajem dana u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od -8 na zapadu i jugozapadu Srbije do 0 u Negotinskoj Krajini, a najviša od 1 do 7 stepeni.