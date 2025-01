Na sednici Nastavno-naučnog veća koja je održana ste nastavili svoju bahatost, a ovaj put ste na samoj sednici napravili niz prekršaja, a njih ćemo Vam sad predočiti. Sednicu ste počeli sa 30 minuta objašnjavanjem našeg prvog pisma, koje je vrlo jasno, ali posle Vašeg objašnjavanja pisma ni nama profesorima na samoj sednici nije ništa bilo jasno. Vašeg filozofiranja, Vaše priče i Vašeg ,,pametovanja“ u prazno je dosta svima. Vaša rečenica: ,,Slobodno recite svoje mišljenje, možete imati svoje mišljenje, ali u javnost izlazimo sa jednim stavom Nastavno-naučnog veća“. Ona sama govori koliko ste silni i bahati, da to prevazilazi sve moguće granice. Sama najava kolege Dražena Marića koji je tražio da se svaki zaposleni i iz nastavnog i iz nenastavnog osoblja potpiše i pruži Vama podršku, govori o potpunom aktivnom pritisku na zaposlene i ukoliko neko od nas ne bude potpisao, jasno je kakve ćemo posledice da trpimo, dok ne odete sa mesta dekana. Na samoj sednici ste kao još jedan od prekršaja napravili i to što ste od prisutnih studenata tražili da i oni glasaju, iako je u Statutu fakulteta u članu 43. jasno opisano jasno za šta oni imaju pravo glasa, ali ne Vi se na Statut fakulteta i zakon ne obazirete i time ste otišli korak dalje i zloupotrebili i te studente. Od skoro nas 30 prisutnih na samoj sednici je govorilo Vas 7, od kojih su to Vaša 4 prodekana, a pogotovo je interesantno bilo izlaganje kolege Gvozdenovića, o kome ćemo nešto više reći u narednim pismima koje ćemo javnosti slati i njegovim malverzacijama tokom vođenja fakulteta u periodu od 2021-2024. godine. Sam broj tih malverzacija je izuzetno velik i sigurno će biti zanimljiv nadležnim organima. Nadamo se ipak, da ćete kao odgovorna osoba dekane Čučkoviću podneti ostavku nakon ovog pisma i time sprečiti da sav ,,prljav veš“ izlazi sa fakulteta i sprečimo dalje blaćenje fakulteta u medijima, od kojih institucija trpi ogromnu štetu. Preostala trojica koja su govorila su spomenuti u prethodnom tekstu, počevši od kolege Stojića, kolege Matkovskog i Đokića za koje se zna da su dva “potrčka” Vašeg kuma Stanislava Zekića.

Pošto stalno u medijima iznosite da je povređena autonomija Univerziteta, jedini od svih dekana Univerziteta u Novom Sadu koji toliko javno izlazi i zloupotrebljava fakultet radi lične promocije ste Vi. Vi ste ti koji apsolutno krši tu autonomiju, čak i više od dekana Filozofskog i Prirodno-matematičkog fakulteta, koji po tradiciji su neko ko najviše izlazi u medije. Organizator ste nekakvih Univerzitetskih profesorskih plenuma i sastanaka za smenu rektora Madića, a kojeg su Vam do juče bila puna usta lepih reči i toga kako imate jako lepu saradnju i preko koga Vi sve završavate na Univerzitetu. Da li Vi uopšte više znate šta radite? Doveli ste do toga da ceo Univerzitet priča samo o Ekonomskom fakultetu i to sa velikim čuđenjem šta se na njemu događa? Događa se upravo to da ste sve nas zloupotrebili, apsolutno SVE kolege profesore, zaposlene, studente, instituciju, baš SVE što ste mogli, a radi Vašeg ličnog interesa i par pojedinaca oko Vas. Molimo Vas još jednom da podnesete ostavku i time sprečimo dalje blaćenje fakulteta. Nakon što podnesete ostavku Vi se ponovo kandidujte, imate na to pravo, ali smo sigurni posle svega što ste uradili u prethodnom periodu da kolektiv neće hteti Vas.