LOZNICA – Drugu godinu uzastopno loznički ultramaratonac i humanitarac Aleksandar Kikanović odlučio je da na Božić poseti Bijeljinu i do nje ode na svoj način – trčeći. Loznicu na desnoj i Bijeljinu u Semberiji, na levoj strani reke Drine, dele oko 34 kilometra što za njega nije problem, a i temperatura bi trebalo sutra da bude u plusu.

- Drine je naša najlepša reka i nikako nije granica sa Republikom Srpskom, u kojoj žive naša braća i sestre. Lepo je na Božić nešto raditi, a meni najlepše da odem i budem sa sunarodnicima u Semberiji . Prošle godine sa mnom je trčao Nikola Stojnić, komšija iz Loznice, koji će sada učiniti isto, a pridružiće nam se Brano Milošević iz Republike Srpske koji me, kada je čuo šta nameravam, zvao i pitao da se pridruži. Deonica nije zahtevna, ali je lepše kada se trči u društvu – kaže Kikanović koji sa treninzima nije prekidao ni ovih ledenih dana.

Kreću na Božić, u 10 časova, od Crkve Vaznesenja Gospodnjeg na Lagatoru do hrama Svetog Georgija u Bijeljini. Prošle godine do cilja su trčali oko tri sata, a i sada bi trebalo da stignu za slično vreme. Kikanović, ne miruje, redovno trenira, a ove godine ima nameru da ostvari odavno zacrtan cilj i trčeći stigne do Jerusalima što bi bila kruna njegove trkačke karijere.