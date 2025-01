- Zakonom o prometu eksplozivnih materija izričito je zabranjena upotreba pirotehnike u zatvorenom prostoru i na javnim mestima gde se okuplja veći broj osoba. Podsećamo, ko paljenjem pirotehničkih sredstava narušava javni red i mir, i bezbednost građana, biće kažnjen novčanim iznosom od 50.000 do 100.000 dinara. Podsećamo roditelje da igra sa pirotehnikom može biti izuzetno opasna, može doći do teških povreda, opekotina a u težim slučajevima i do invaliditeta, kaže za RINU Jovanović.