Slušaj vest

LOZNICA – Samo da me zdravlje služi, ubeđen sam da ću svakog Božića ovako da dođem od Loznice do Bijeljine. To je posle pretrčana 34 kilometra kazao danas loznički ultramaratonac i humanitarac Aleksandar Kikanović koji je i prošle godine na najradosniji hrišćanski praznik istrčao istu deonicu.

- Sa mnom je trčao Brano Milošević iz Republike Srpske i za tri i po sata smo stigli od Crkve Vaznesenja Gospodnjeg na Lagatoru do hrama Svetog Georgija u Bijeljini. Na cilju nas je sačekala Branina familija i još neki prijatelji su tu bili sa nama. Dan je bio neubičajeno topao, tako da nismo imali problema sa hladnoćom kakva bi se očekivala u ovo doba godine. Dok smo trčali mnogo ljudi nam je mahalo iz automobila u prolazu što nam je dalo snage i podstreka da mnogo lakše završimo naš maraton. Mene stvarno ispunjava da na ovaj sveti dan trčim do braće u Bijeljini i na taj način pokažem našu neraskidivu vezu. Izmežu nas je Drina koja je naša reka, a ne granica. Mojim trčanjem simbolično spajam dve obale na kojima živi naš narod – rekao je Kikanović.

1/4 Vidi galeriju Samo da me zdravlje služi, ubeđen sam da ću svakog Božića ovako da dođem od Loznice do Bijeljine. To je posle pretrčana 34 kilometra kazao danas loznički ultramaratonac i humanitarac Aleksandar Kikanović koji je i prošle godine na najradosniji hrišćanski praznik istrčao istu deonicu Foto: Privatna Arhiva