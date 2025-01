Nagrađivanje najboljih studenata u Vranju je tradicija i gradsko rukovodstvo je ponosno na to. Svake godine je sve veći broj studenata koji se javljaju na konkurs za godišnje stipendije Grada Vranja. Uslov za dobijanje stipendije ove godine steklo je 67 studenata, to je najveći broj studenata koji su do sada nagrađeni. Neophodno je podržati mlade ljude koji žele da unaprede sebe svoj grad i svoju zemlju, istaknuto je na prijemu studenata.